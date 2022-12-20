Rıza Çalımbay: Uzun süreden sonra maç oynamak zor oluyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendiren Çalımbay, "Bütün amacımız maçı kazanmaktı. Uzun süreden sonra maç oynamak zor oluyor. Zor bir maç oynadık. Zaman zaman da zorlandık. Girdiğimiz pozisyonları iyi şekilde değerlendirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bizim için çok önemliydi bu maç. Oynayacağımız Kasımpaşa maçı final gibi maç. Biz hem kupa, hem lig olduğu zaman sıkıntılı günler yaşıyoruz. Kış aylarında haftada 2-3 maç oynayınca sıkıntı yaşanıyor. Türkiye Kupası'nda yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımımı tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. Bu tempoyla ligde istediğimiz yere gelemeyiz o yüzden bu oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.