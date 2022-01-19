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Spor

Rıza Çalımbay: Yediğimiz goller bize yakışmadı

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 19:52
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Yediğimiz goller bize yakışmadı." dedi.

Çalımbay, müsabakadan sonra yaptığı açıklamada, kendileri için değişik bir müsabakanın geride kaldığını söyledi. İlk yarıda istedikleri bazı şeyleri sahaya yansıtamadıklarını kaydeden Çalımbay, şöyle konuştu:

Tek üzüldüğümüz nokta çok çalıştığımız kornerden bir gol yedik. O golü yemememiz gerekiyordu. Herkesin adamı vardı ama maalesef gol yedik. İkinci yarının başında golü de bulduk, baskıyı da kurduk. İkinciyi atmak için her şeyi yaptık ama hiç beklemediğimiz bir anda kontrataktan gol yedik. Yediğimiz goller bize yakışmadı.

Çalımbay, rakiplerinin şiddetle puana ihtiyacı olduğunu ve istekli oynadığını belirterek, "Bizim de yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda orta da yaptık, şut da attık. Önümüzde çok önemli bir maç var, onu kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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