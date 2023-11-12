Beşiktaş'ın yeni hocası Rıza Çalımbay, görevi bırakan Burak Yılmaz'a gönderme üstüne gönderme yaptı: "Burak'ı severim, futbolculuğu mükemmeldi! Birlikte çalıştık, olağanüstü goller attı. Yakın zamanda yüz yüze görüşmedik, telefonda da görüşmedik. Burak'ın kişiliğini biliyorum. Onun dezavantajı, erken başlaması oldu. Çok hırslı biri... İyi futbolcu, iyi antrenör olacak diye bir şey yok. İyi bir ekibiniz olması lazım, tecrübe kazanmanız lazım. Aile ortamının olmadığı, bahsedilen sorunlar var. Teknik direktörün koruması gerekiyor. Bir kere zaten teknik direktörün liderlik vasfı olmazsa sorunu çözme şansınız sıfır. Hepsi karşıma oturdu. Ben arkadaşlarımı gördüm. Başkanımız da vardı. Gördüğümde hepsinde mental yorgunluk var, kırgınlık var."

ABOU 'SAKATIM' DİYOR

Çalımbay: "Takımda sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı altyapıdan yetişen oyunculara şans vereceğiz. İdeal bir ilk 11 ve oturmuş bir takım yapmamız gerekiyor. Galatasaray'ın şu anda avantajlı yönü bu. Altyapıdaki arkadaşlarımızı bu süreçte değerlendireceğiz. Cenk ve Aboubakar, Başakşehir maçında oynayamayacak ve diğer arkadaşlarımıza şans vereceğiz. İnşallah onlar şanslarını iyi şekilde değerlendirecektir. Aboubakar'la konuştum, hazır olup olmadığını sordum 'Yok, sakatım' diyor. Sekerek yürüyor.