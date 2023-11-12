İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2023 Pazar / 29 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay'dan ağır eleştiri! ''Her iyi oyuncudan iyi antrenör olmaz''
Spor

Rıza Çalımbay'dan ağır eleştiri! ''Her iyi oyuncudan iyi antrenör olmaz''

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini üstlenen Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ı ağır eleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada 'İyi futbolcu, iyi antrenör olacak diye bir şey yok. İyi bir ekibiniz olması lazım, tecrübe kazanmanız lazım.' ifadelerini kullandı.

Akşam12 Kasım 2023 Pazar 11:00 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan ağır eleştiri! ''Her iyi oyuncudan iyi antrenör olmaz''
ABONE OL

Beşiktaş'ın yeni hocası Rıza Çalımbay, görevi bırakan Burak Yılmaz'a gönderme üstüne gönderme yaptı: "Burak'ı severim, futbolculuğu mükemmeldi! Birlikte çalıştık, olağanüstü goller attı. Yakın zamanda yüz yüze görüşmedik, telefonda da görüşmedik. Burak'ın kişiliğini biliyorum. Onun dezavantajı, erken başlaması oldu. Çok hırslı biri... İyi futbolcu, iyi antrenör olacak diye bir şey yok. İyi bir ekibiniz olması lazım, tecrübe kazanmanız lazım. Aile ortamının olmadığı, bahsedilen sorunlar var. Teknik direktörün koruması gerekiyor. Bir kere zaten teknik direktörün liderlik vasfı olmazsa sorunu çözme şansınız sıfır. Hepsi karşıma oturdu. Ben arkadaşlarımı gördüm. Başkanımız da vardı. Gördüğümde hepsinde mental yorgunluk var, kırgınlık var."

ABOU 'SAKATIM' DİYOR

Çalımbay: "Takımda sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı altyapıdan yetişen oyunculara şans vereceğiz. İdeal bir ilk 11 ve oturmuş bir takım yapmamız gerekiyor. Galatasaray'ın şu anda avantajlı yönü bu. Altyapıdaki arkadaşlarımızı bu süreçte değerlendireceğiz. Cenk ve Aboubakar, Başakşehir maçında oynayamayacak ve diğer arkadaşlarımıza şans vereceğiz. İnşallah onlar şanslarını iyi şekilde değerlendirecektir. Aboubakar'la konuştum, hazır olup olmadığını sordum 'Yok, sakatım' diyor. Sekerek yürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.