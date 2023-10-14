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Spor

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı! ''Hiç tereddüt etmeden giderim''

Beşiktaş'ın efsanesi Rıza Çalımbay siyah beyazlı ekipten teklif gelmesi halinde hiç tereddüt etmeden görevi üstlenebileceğini dile getirdi. Ayrıca deneyimli çalıştırıcı Milli Takım teknik direktörünün yabancı olması durumunu da değerlendirdi. İşte detaylar...

14 Ekim 2023 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı! ''Hiç tereddüt etmeden giderim''
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Süper Lig'in deneyimli teknik direktörlerinden olan Rıza Çalımbay, futbolculuk döneminde kariyeri boyunca formasını giydiği ve bir efsaneye dönüştüğü Beşiktaş hakkında konuştu. Çalımbay, Türkiye Milli Takımı'nın yeni hocasının Montella olmasının ardından da yerli teknik direktör konusundaki görüşlerini ifade etti.

İşte Rıza Çalımbay'ın A Spor'a yaptığı açıklamalar:

"Ne olursa olsun kazanılan bir maç var. Karşımızdaki takım Hırvatistan ama Hırvatistan'ın futbolu bu değildi. Bana göre tam zamanında yakaladık. Ne olursa olsun deplasmanda oynandı ve 3 puan çok önemliydi. En önemlisi kazanmaktı ve o da yapıldı."

"Milli Takım'a yerli antrenör olması gerekiyor. Benim kendi fikrim bu. Geçmişe baktığınızda, en başarılı dönemde hep Türk hocalarla başarılı olmuş milli takım. Bir sürü başarılar var, hepsinde Türk hocalar var. Yabancıyı gönderiyoruz, tekrar yabancı alıyoruz. Türkiye'de bu takımı çalıştıracak yerli antrenör yok mu? Bu işi yapacak bir sürü insan var. Ben antrenörler derneği başkanı olsam üzülürüm."

"Beşiktaş'tan teklif gelse, tabii ki giderim. Futbol hayatıma orada başladım, orada bitirdim. Başka bir yerde oynamadım. Bir yerde başlayıp, bir yerde bitiriyorsanız müthiş bir şeydir. Beşiktaş zor da olsa, bana görev verseler koşa koşa giderim. Oranın bana verdiklerini, benim de Beşiktaş'a vermem gerekiyor. Hiç tereddüt etmem."

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