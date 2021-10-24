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Spor

Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi: Maçı inanılmaz gerdi!

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2021 Pazar 19:05 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 19:05
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem Bahatttin Şimşek'in maçı gerdiğini söyleyen Rıza Çalımbay "Yazık ya! Pedro Henrique'yi inanılmaz kolay attı. Bir insan böyle atılmaz. Maçı inanılmaz gerdi! (Bahattin Şimşek) Mario Balotelli geldi bir sürü şey yaptı. gereksiz gereksiz şeyler... Hepimizi sinirlendirdi." dedi.

Rıza Çalımbay Bir maçta penaltı olabilir, başka şeyler de olabilir... "Maçın ikinci yarısında futbol oynanmadı. Hakemin yaptıkların ortalık gerildi. Oyuncu çıkacak, tabelayı görmüyor. Karmakarışık bir maç oldu. Hakemin yaptıkları tehlikeli, çünkü taraftarı da geriyor. Bu sefer taraftardan da büyük tepki oluyor. Güzel maç yönetsinler bunu istiyoruz. İyi maç oynayalım ama izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

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