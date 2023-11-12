Rıza Çalımbay'dan kadroda 4 değişiklik

Beşiktaş, Başakşehir maçında son maça göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Ante Rebic 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılan son müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Chamberlain'i yedeğe çekti. Cenk Tosun ve Eric Bailly sakatlıkları, Kosovalı futbolcu Milot Rashica ise milli takım kampına gitmesi nedeniyle kadroya dahil edilemedi.

Çalımbay, bu isimlerin yerine Başakşehir karşısında ilk 11'de Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic'i görevlendirdi.

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.