İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay'dan mesaj: Beşiktaş varsa gerisi teferruattır
Spor

Rıza Çalımbay'dan mesaj: Beşiktaş varsa gerisi teferruattır

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak tüm siyah beyazlı taraftara seslendi.

11 Kasım 2023 Cumartesi 15:58 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan mesaj: Beşiktaş varsa gerisi teferruattır
ABONE OL

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istfası sonrası takımın başına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın paylaşımı;

"Beni bilen bilir, Spor hayatımda iki motto vardır. Birincisi... Beşiktaş varsa gerisi teferruattır. İkincisi... Taraftar 12. değil, birinci adamdır. Buraya çocukluk hayallerini gerçekleştirmeye gelmiş bir teknik adam değilim. Zira çocukluk hayallerimi yıllar önce bu kutsal forma altında gerçekleştirdim. Şimdi çocukluk değil, Teknik Direktörlük hayallerimi gerçekleştirmek için buradayım. Birincisi... Beni ben yapan Beşiktaş'ıma hizmet etmek... İkincisi... Birinci adamın desteğini hep arkamda hissetmek... Bunlar için verebileceğim tek bir söz var. En iyi bildiğim şeyi yapacak, çok çalışacağım. Gerekirse Atom Karınca olacağım. Beşiktaşım'a, Büyük Taraftarına layık olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bunca yıllık deneyim ve beni Rıza Çalımbay yapan bu büyük camiaya duyduğum aşk, beni bir kez daha Beşiktaş efsanesi yapacaktır, eminim...

Taraftarımız merak etmesin; Beşiktaş kendi evlatlarına emanet..."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.