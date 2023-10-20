İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0868
  • EURO
    29,9463
  • ALTIN
    1783.78
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay'dan Montella yorumu: İki maçla karar verilmez
Spor

Rıza Çalımbay'dan Montella yorumu: İki maçla karar verilmez

Rıza Çalımbay, milli takımın performansı üzerine açıklamalarda bulundu. Çalımbay; 'Montella'ya iki maçla karar verilmez. O gruptan çıkabilecek bir takımımız vardı.' dedi.

20 Ekim 2023 Cuma 01:35 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan Montella yorumu: İki maçla karar verilmez
ABONE OL

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Rıza Çalımbay, Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024'e katılma hakkı kazanan A Milli Takım hakkında konuştu.

Milli takımı değerlendiren Çalımbay; "Montella'ya iki maçla karar verilmez. O gruptan çıkabilecek bir takımımız vardı. Eskiden A Milli Takım'a Türkiye'den çok oyuncu alınırdı. Şimdi Avrupa'dan daha çok alınıyor. Hırvatistan eski Hırvatistan değil. Güzel bir zamanda yakaladık ve iyi bir şekilde değerlendirdik. Letonya zaten bizim seviyemizde değil. Teknik direktörlük görevi için benim de adım geçti ancak kısmet Montella'nınmış. İnşallah A Milli Takım her zaman başarılı olur" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.