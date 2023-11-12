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Spor

Rıza Çalımbay'dan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2023 Pazar 18:44 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu. İşte Çalımbay'ın sözleri...

"MÜKEMMEL BİR GÜNDÜ"

"Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum taraftarımızın desteğine. Gerçekten bu maça çıktığımda, eski günlerimi hatırladım. Takım kaptanıyken, takımla beraber çıkarken... Mükemmel bir gündü. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Her şeyden önce bizim taraftarı kazanmamız gerekiyor. Haftalardır istedikleri sonuç olmadı. İstediğimiz bir galibiyet oldu. Hem iyi oynadık, hem taraftarla bütünleştik. Aldığımız sadece 1 galibiyet. Bundan sonra güzel şeyler yapmamız şart."

SAKATLIK AÇIKLAMASI!

Bahtiyar'da bir şanssızlık oldu. Mücadeleye girdiğinde dirseği geldi. Gözü görmemeye başladı. Kapandı ve kan geldi. Şu anda iyi herhalde. Yoksa haberimiz olurdu. Ghezzal'ı anlamadık. Oyuna aldık, içeri geldi. Oynayamayacağım dedi. Çok ağladı. Duygulandı. Riske girmedik. Elimizdeki sağlamlarla oynadık ama üzüldük."

"ANTALYA VE SAKARYA GİDECEĞİZ"

"Milli arada bir kere Antalya'ya gidiyoruz. Arkadaşlarımızın çoluğu çocuğu var, ayrı kalmak istemiyorlar. İkinci lig takımı olabilir, başka takım olabilir. İki tane hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan arkadaşlar var, sakatlıktan çıkanlar var. Bir nebze maç temposu kazanmaları gerekiyor. Belki Sakarya'ya gideceğiz."

"SÜLEYMAN SEBA İÇİN VEFA"

"Başkanımız Süleyman Seba için bir vefa maçı gibi bir maç oynamak istiyoruz. Orada o maçı oynayacağız. Burada da bir maç oynayacağız. Ondan sonra da deplasmana gideceğiz."

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