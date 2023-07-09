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Spor

Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a miras!

Sivasspor geride kalan sezonda Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası gelirlerinden kasasına tam 259 milyon TL koydu. Bu süreçte Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha fazla kazanan Yiğidolar'da 4 yıllık serüvene bir Türkiye Kupası, 3 kez üst üste Avrupa sığdıran Rıza Çalımbay, ayrılırken ekibinden Servet Çetin'i de bıraktı.

Fanatik9 Temmuz 2023 Pazar 12:06 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a miras!
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Geride kalan sezondan kulüplerin kasasına giren rakamlar belli oldu. Rıza Çalımbay yönetiminde Avrupa'da gruptan lider çıkarak tarihi bir başarı daha yaşayan Yiğidolar, 259 milyon TL kazandı.

Kırmızı-Beyazlılar, Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha fazla para topladı. Çalımbay görevini yardımcılarından Servet Çetin'e teslim ederken, Anadolu kulüpleri için gelirlerin her geçen gün azaldığı dönemde Yiğidolar'a adeta bir miras bıraktı. Aynı sezonda Galatasaray 198, Beşiktaş ise 160 milyonluk geliriyle Sivasspor'un gerisinde kaldı.

10 MİLYON EURO GELİR

Sivasspor'da 4 sezon süren ikinci dönemine bir Türkiye Kupası sığdıran Rıza Çalımbay, kulübüyle 3 sezon üst üste Avrupa'ya da giderek büyük bir başarı yakaladı. Bu süreçte sadece Avrupa gelirlerinden kasasına 10.5 milyon Euro koyan Kırmızı-Beyazlılar, diğer Anadolu takımlarına göre de büyük bir fark yakaladı. Sivasspor'dan ayrılırken görevini uzun yıllardır yardımcılığını yapan Servet Çetin'e devreden 60 yaşındaki hoca, böylece 'Kulübüm' dediği Yiğidolar'dan giderken ardında oldukça yüksek bir çıta koydu.

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