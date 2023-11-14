Rıza Çalımbay'dan takıma terapi

Beşiktaş'ta 18 yıl sonra yeniden teknik adamlık koltuğuna oturan Rıza Çalımbay, ilk maçında kazanmayı da bildi.

Yeni ekibi ile sadece bir antrenman yapabilen deneyimli çalıştırıcının 3 puanla başlaması camiaya da moral oldu. Çalımbay'ın tesislere adımını attığı andan itibaren gördüğü en önemli sorun, futbolcu grubunun mental olarak çöküş yaşamasıydı.

Siyah-beyazlıların yeni hocası taktikten ziyade ilk etapta oyuncuların motivasyonunu artırmak ve psikolojik olarak daha sağlıklı duruma gelmelerini sağlamak istiyor.

CHAMBERLAİN İLE BAŞLIYOR

60 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncuların mental olarak iyi duruma gelmesinin oyunu da etkileyip, teknik olarak karşılık alınacağını düşünüyor. Bu doğrultuda ilk olarak performansı beklenen seviyeye çıkamayan Ante Rebic ile görüşerek kendisine destek veren Çalımbay, kariyerine yakışır şekilde durumu toparlamasını istedi.

Çalımbay ayrıca Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes ve kaptan Necip Uysal ile de konuşarak takımın dinamiklerine yönelik hamleler yapıp bu isimleri de motive etti.

Rıza Çalımbay'ın izin sonrasında önce Chamberlain ile başlayarak tüm oyuncularıyla bire bir zirveler yapacağı kaydedildi.