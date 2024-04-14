Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 33 ve 60. dakikalarda Altin Zeqiri ve 82. dakikada Adolfo Gaich'den geldi.

RAKİP FİLELERE 10 GOL

Karadeniz ekibi bu galibiyetle ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Rizespor oynadığı son 3 maçta rakip filelere 10 gol göndermeyi başardı. İlhan Palut'un öğrencileri bu 3 maçlık periyotta kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor, son 5 maçta 2. mağlubiyetini aldı. Ayrıca 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

AVRUPA UMUDUNU KORUDU

Alınan bu sonuçla birlikte Rizespor puanını 48 yaptı ve haftayı puan kaybı ile tamamlayan 4. sıradaki Beşiktaş ile puanını eşitledi. Rizespor Avrupa'ya gitme umudunu korudu. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, 46 puanlı Başakşehir deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise kümede kalma savaşı veren Hatayspor ile karşılaşacak.