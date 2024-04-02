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Spor

Rizespor deplasmanda rahat kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek üç puanı aldı.

2 Nisan 2024 Salı 19:05 - Güncelleme:
Rizespor deplasmanda rahat kazandı!
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Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor deplasmanda konuğu olduğu İstanbulspor'u 4-0'lık rahat skorla devirerek üç puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig 31. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Rizespor 4. dakikada Ibrahim Olawoyin, 44. ile 64. dakikalarda Martin Minchev ve 90. dakikada David Akintola'nın kaydettiği gollerle maçı 4-0 galip tamamladı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 45'e çıkararak 5. sıraya yükselirken, ligin son sırasındaki İstanbulspor 13 puanda kaldı.

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