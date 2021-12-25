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Spor

Rizespor Gaziantep FK maçına 4 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, Alper Potuk, Fabricio Baiano, Phiri ve Dabo forma giyemeyecek.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:33
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, 17 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Alper Potuk ve Fabricio Baiano bu mücadelede görev alamayacak. Sakatlıkları devam eden Phiri ve Dabo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor.

Yeşil-mavililerde sakatlığı geçen Gökhan Akkan ile Sabo ve Boyd takımın son çalışmasında yer aldı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bu oyuncularla ilgili son kararı, sağlık kurulunun raporu doğrultusunda verecek.

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