İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2020 Cuma / 23 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4714
  • EURO
    8,8525
  • ALTIN
    466.729
  • BIST100
    1102.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın da lisansı çıkartıldı
Spor

Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın da lisansı çıkartıldı

Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansları tek tek çıkıyor. Son olarak Enner Valencia'nin lisansı Çaykur Rizespor maçında saatler kala çıkarıldı.

11 Eylül 2020 Cuma 11:00 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 11:00
ABONE OL

Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia'nın lisansı çıkarıldı. Ekvadorlu oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda bu akşam oynayacak Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.

Sarı lacivertli kulüp, yeni transferlerin lisanslarının çıkabilmesi için dün gerekli belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermişti.

Sarı lacivertli takımda, Milli Takım'da sakatlanan Mert Hakan Yandaş ile sağ üst baldırında sertleşme olan Filip Novak, Rizespor maçında forma giyemeyecek. Genoa ile transfer görüşmesi yapan Miha Zajc da kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam ve İsmail Yüksek ise Rize kafilesine dahil edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.