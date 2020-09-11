11 Eylül 2020 Cuma 11:00 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 11:00

Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia'nın lisansı çıkarıldı. Ekvadorlu oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda bu akşam oynayacak Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.

Sarı lacivertli kulüp, yeni transferlerin lisanslarının çıkabilmesi için dün gerekli belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermişti.

Sarı lacivertli takımda, Milli Takım'da sakatlanan Mert Hakan Yandaş ile sağ üst baldırında sertleşme olan Filip Novak, Rizespor maçında forma giyemeyecek. Genoa ile transfer görüşmesi yapan Miha Zajc da kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam ve İsmail Yüksek ise Rize kafilesine dahil edildi.