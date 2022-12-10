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Spor

Rizespor minik Yiğit'e ağlıyor!

Çaykur Rizespor, üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden minik Yiğit'in vefatı üzerine sosyal medya hesaplarında yas tutmaya başladı.

IHA10 Aralık 2022 Cumartesi 15:08 - Güncelleme:
Rizespor minik Yiğit'e ağlıyor!
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Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde üzerine kale direğinin üzerine devrilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Çaykur Rizespor'un Tuzla karşısında oynadığı maça saatler kala hayatını kaybederek tüm Rize'yi yasa boğan Yiğit Demirel'in acı haberini alan kulübe ait sosyal medya hesapları siyah beyaza büründü. Maç öncesi sahaya çıkacağı kadroyu siyah beyaz paylaşan Karadeniz ekibi, maç görsellerini de aynı şekilde siyah beyaz paylaştı. Karşılaşmada ise tribünlerde minik Yiğit'in fotoğrafı açılarak taraftarlar tarafından 'Yiğit ölmedi kalbimizde yaşıyor' şeklinde tezahüratlar yapıldı.

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