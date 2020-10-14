Rizespor'un iki futbolcusunda koronavirüs çıktı

DHA 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:26 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:26

Çaykur Rizespor Kulübü, kadrosunda yer alan 2 futbolcusunun dün yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.

Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF’nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."