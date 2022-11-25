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Spor

Rob Page: İran kazanmayı hak etti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran'a 2-0 mağlup olan Galler'de teknik direktör Rob Page, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Rob Page: İran kazanmayı hak etti
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Dünya Kupası'nda İran'a 2-0 kaybeden Galler'de teknik direktör Rob Page, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Page, mücadelede daha iyi takımın kazanıp kazanmadığı yönünde gelen soruya, "Kesinlikle İran kazanmayı hak etti. Ben oyuncu değiştirmeden önce bir topları direkten döndü. İlk yarıda da bir golleri iptal edildi." diye konuştu.

48 yaşındaki teknik adam, ayrıca, "Hayal kırıklığına uğradım. Biz hiç oyunda değildik. Son aylarda belirlediğimiz standartların çok altına düştük. Bu standartlarımız bizim Dünya Kupası'na katılmasını sağlamıştı. Bunları yerine getirsek iyi olurdu ama bugün bunların çok altına düştük. Dünya Kupası gibi en iyi turnuvalarda bunları yapamazsanız, cezalandırılırsınız." dedi.

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