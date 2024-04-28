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Spor

Robert Lewandowsk için ayrılık söz konusu değil!

Bu yaz Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilen Polonyalı yıldız Robert Lewandowski takımda kalmayı düşünüyor.

28 Nisan 2024 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Robert Lewandowsk için ayrılık söz konusu değil!
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Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, bu yaz takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Mali yönden sıkıntılar yaşayan Barcelona'nın, maaş bütçesini dengelemek adına Polonyalı golcüyü satabileceği öne sürülmüştü.

AYRILIK PLANI YOK

Sport'ta yer alan habere göre, Lewandowski, bu yaz kulüpten ayrılmayı kesinlikle planlamıyor.

Lewandowski'nin ailesiyle birlikte Barcelona kulübünde olmaktan ve şehrinde yaşamaktan mutlu olduğu ve en az bir sezon daha takımda kalmayı düşündüğü belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki Lewandowski, bu sezon 43 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.

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