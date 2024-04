Robert Lewandowski: Kalbim Bayern Münih'in yanında

Barcelona'da forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri hakkında yorumlarda bulundu.

Alman basınından Bild'e konuşan Lewandowski'nin Bayern Münih ve Borussia Dortmund hakkındaki sözleri ise büyük gündem oldu.

İşte Lewandowski'nin açıklamaları;

"REAL MADRID ASLA ÖLMÜYOR"

"Real Madrid eşleşmesi öncesi Bayernli eski arkadaşlarını arayıp tavsiyeler verdin mi?"

"Henüz bu konuda konuşacak zamanımız olmadı. Zor bir sezonun ardından Bayern için çok önemli bir maç. Finale çıkmak için bir şansınız var. Ancak bu büyük bir görev. 50'ye 50 bir maç olacak. Real Madrid her zaman hesaba katılması gereken bir güçtür. İnanamadığınız, Real'in başarısının hiçbir açıklamasının olmadığı maçları kazanıyorlar. Real Madrid asla ölmez, asla pes etmez. Sahanın her yerinde bir takım gibi hareket ediyorlar, Carlo Ancelotti'nin sözlerine ve başarıya her zaman inanan bir takımlar. Bazen Real'in hassas bir noktası olduğunu düşünürsünüz, kazanmaya yakın olduğunuzu düşünürsünüz. Ancak sonunda bu işe yaramaz."

"KALBİM BAYERN'İN YANINDA"

"Sakatlıklar Bayern'i çok etkiliyor. Kingsley Coman, Serge Gnabry ve hasta Leroy Sane olmadan, eksik durumdalar. Yine de Bayern'in bir şansı var. Bunun için Münih'teki ilk maçta bunu göstermeleri gerekiyor. Bernabeu'daki ikinci ayak özel olabilir, dışarıdan birçok şeyin orada etkisi var. Geçen sefer bunu öğrendim. Benim dileğim Bayern'in Real Madrid'i yenmesi. İyi şanslar."

"PSG, DORTMUND KARŞISINDA FAVORİ"

"Borussia Dortmund'un Paris Saint-Germain eşleşmesinde zorlanacağını düşünüyorum. Tur için favorim Paris Saint-Germain."

"BAYERN'İ DORTMUND'DAN FAZLA SEVİYORUM"

"Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon Bayern Münih'in kazanmasını isterim. Onlarla 8 yıl oynadım, kalbimde yerleri Dortmund'dan daha fazla."