Roberto Carlos: Chelsea yerine Fenerbahçe'yi tercih ettim

16 Şubat 2021 Salı 01:02 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 01:02

Roberto Carlos, 2007'de Fenerbahçe'ye attığı imzanın perde arkasını anlattı. Carlos'un açıklamaları şu şekilde:

"Real Madrid'den ayrıldıktan sonra önümde iki seçenek vardı: Ya Fenerbahçe ya da Chelsea! Chelsea ile anlaşamadım ve Fenerbahçe'ye transfer oldum.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan 1 hafta önce Chelsea'ye imza atmaya çok yakındım. Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile buluştum. Anlaştık ve el sıkıştık. Ancak, son anlarda avukatlar arasında bir anlaşmazlık çıktı. Bu son dakika anlaşmazlığıyla birlikte transfer iptal oldu. Futbolda böyle son dakika gelişmeleri olur.

Aslında tüm anlaşmalar yapılmıştı ve bence Premier Lig'de harika iş çıkarırdım. İngiliz futbol kültürü ve karakteristiği oyunuma uygundu."