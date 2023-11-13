Roberto De Zerbi hakemleri topa tuttu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'un menajeri Roberto De Zerbi, hakemler ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Brighton'ın ligde Sheffield United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan De Zerbi, "Dürüst ve açık konuşuyorum, İngiltere'deki hakemlerin yüzde 80'ini beğenmiyorum. Bu yeni bir şey değil. Sahadaki davranışlarından hoşlanmıyorum" sözlerini sarf etti.

VAR sistemine de eleştiride bulunan İtalyan teknik adam, "VAR olduğundan bu yana, hakem kararlarının doğru olup olmadığından emin olamadığınız tek ülke İngiltere!" diye konuştu.

44 yaşındaki De Zerbi yönetiminde bu sezon iyi bir grafik ortaya koyan Brighton, Premier Lig'de 12 maç sonunda 19 puan topladı. Brighton, ligde 8. sırada yer alıyor.