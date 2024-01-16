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Spor

Roberto Firmino, 6 ay için ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Roberto Firmino, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Arabistan'a uyum sağlayamayan Roberto Firmino'nun yeni adresi duyuruldu. İşte detaylar...

16 Ocak 2024 Salı 18:49 - Güncelleme:
Roberto Firmino, 6 ay için ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi
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Sezon başında Liverpool'dan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan Roberto Firmino, Arap Yarımadası'nda umduğunu bulamadı. Brezilyalı golcü, takıma ve ülkeye uyum sağlayamamasıyla birlikte mutsuz durumda ve ayrılığa hazırlanıyor. 32 yaşındaki forvetin ismi Süper Lig ekipleriyle de anılıyor.

ROBERTO FIRMINO GERİ DÖNÜYOR!

Premier Lig'deki performansıyla taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan Roberto Firmino, Ada'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Bu dönem forvet sıkıntısı çeken Chelsea, Liverpool'un eski yıldızı Firmino'yu gündemine aldı. Ada basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Suudi Arabistan ekibine golcü oyuncu için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Brezilyalı golcünün ise bu transfere olumlu baktığı belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Arabistan ekibiyle 19 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu 19 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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