Roberto Soldado imza atmaya hazır

Sarı-lacivertli formayla ikinci yılını tamamlamaya hazırlanan Roberto Soldado, gelecek sezon da kalmak istiyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki golcünün menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderdiği öğrenildi. Birçok Çin ve Arap ekiplerinden teklif alan İspanyol golcünün maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe'deki sözleşmesini uzatmaya hazır olduğu belirtildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 lig maçında sahaya çıkan Soldado, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.

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