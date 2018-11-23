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Robinho iki yıl daha Sivasspor'da

Geçen sezonun devre arasında büyük soru işaretleriyle geldiği Sivasspor’da kısa zamanda herkesin sevgilisi olan Robinho, Kırmızı-Beyazlı formadan kopmayacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile bir süredir görüşen yönetim, Sambacı ile anlaştı. Robinho 2 yıllık yeni sözleşmeyi kabul etti.

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Geçen sezonun devre arasında büyük soru işaretleriyle geldiği Sivasspor’da kısa zamanda herkesin sevgilisi olan Robinho, Kırmızı-Beyazlı formadan kopmayacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile bir süredir görüşen yönetim, Sambacı ile anlaştı. Robinho 2 yıllık yeni sözleşmeyi kabul etti.

Saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki profesyonelliğiyle de alkış alan tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 12 lig maçında 4 gol 2 asistle oynadı. Ligde sıkıntılı dönemler yaşayan Sivasspor’u hep ayakta tutan isim olan Robinho konusunda Sivasspor Kulübü önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak.

(Fanatik)

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