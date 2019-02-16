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Rodallega'dan Alanyaspor maçında gol sözü

Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega Alanya maçı öncesinde gol sözü verdi.

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Galatasaray derbisinde fileleri sarsarak kariyerinde kulüp takımlarındaki 100'üncü golünü atan Rodallega, Alanyaspor'u da boş geçmeyeceğini söyledi.
 
31 golle Karadeniz ekibinde kariyer rekoru kıran 33 yaşındaki yıldız, "Takımıma yardım etmek görevim. Ben de bunu yerine getirmek için çabalıyorum. Alanya'yı yenmemiz şart" diye konuştu.
 
SOSA DÖNÜYOR
 
Fırtına, kaptan Jose Sosa'ya kavuşuyor. Süper Lig'in 16. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve 2 aydır takımdan ayrı olan Arjantinli oyuncu, yarın Alanyaspor sınavında forma giyecek. Ligde 5 hafta sonra görev alacak 33 yaşındaki yıldızın yokluğu bordo-mavililere pahalıya mal oldu. Karadeniz ekibi, Sosa'nın 5 maçta tam 8 puan kaybederken zirve yarışında da ağır bir yara aldı. Sosa'nın dönüşü takımın hamle gücünü artıracak.
 
(Sabah)

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