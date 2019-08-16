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Rodallega'dan Falcao açıklaması

Süper Lig'in açılış mücadelesinde Denizlispor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega değerlendirmelerde bulundu.

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Rodallega'nın açıklamaları şu şekilde:

"Hafta boyunca hocamız tarafından Galatasaray'ın ne kadar iyi bir takım olduğunu bilerek kendimizi hazırladık. Golleri de bulduk. Şanslıydık. İyi ki de böyle bitti. Futbolda adaptasyon çok önemlidir. En kısa sürede bunu çözmek çok önemli. Deneyimli bir futbolcu olduğum için buna faydası oldu.  gündür hazırlanıyorduk. İyi bir galibiyet aldık. Kutlamalıyız ama lig daha yeni başladı."

Falcao ile görüştü mü?

"Ben onunla arkadaş olarak görüştüm. Çok büyük takımlarda oynadı. Gelirse adaptasyonu sorun olmaz. Gelmesini istedim, söyledim ama bunun kararını kendisi verecek. Fazla baskı yapamadım."

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