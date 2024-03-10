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Spor

Rodri: Premier Lig ve La Liga'da futbol iki farklı spor dalı gibi

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Rodri, Fransız basınına verdiği röportajda Premier Lig ile La Liga arasındaki inanılmaz bir fark olduğunu söyledi.

10 Mart 2024 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Rodri: Premier Lig ve La Liga'da futbol iki farklı spor dalı gibi
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Manchester City'nin yıldız oyuncusu Rodri, İngiltere Premier Lig ile İspanya LaLiga arasındaki farkları değerlendirdi.

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan İspanyol orta saha oyuncusu, "Premier Lig ve LaLiga iki farklı spor dalı gibi. İspanya'da oyun sabra ve taktiğe dayalıdır; takımlar topla ne yapmak istediklerini bilirler. İngiltere'de futbol daha yoğundur." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de bütün takımın aynı ritimde oynadığına dikkat çeken Rodri, "LaLiga'da, Premier Lig'deki gibi aynı ritimde oynayamazsınız çünkü takım arkadaşlarınız sizi takip etmez ve takımdan izole olursunuz." sözlerini sarf etti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019-20 sezonunda 70 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den Manchester City'ye transfer olmuştu.

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