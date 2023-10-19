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Spor

Rodri'den Ball d'Or tahmini: Messi kazanır

Mnachester Ciy'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Rodri bu seneki Ballon d'Or favorisini açıkladı. Başarılı oyuncu bu yıl ödülü Messi'nin kazanabileceğini söyledi.

19 Ekim 2023 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Rodri'den Ball d'Or tahmini: Messi kazanır
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Manchester City'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodri, 2023 yılı Ballon d'Or ödülleri hakkında konuştu.

Ballon d'Or adayları arasında kendisine de yer bulan Rodri kazanacak kişi hakkında tahmin yaptı.

Bireysel ödüllerin sportif başarının yanı sıra pazarlamaya da değer verdiğini söyleyen Rodri, 'Xavi ve Iniesta'nın zamanındaki gibi pazarlama konusunda eksikliğim var.' dedi.

Bu yıl Ballon d'Or'u kimin kazanacağını konusunda da tahminini açıklayan yıldız isim, 'Bence, Lionel Messi bu sene Ballon d'Or'u kazanacak.' şeklinde konuştu.

Bu yılki Ballon d'Or töreni 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Paris'te gerçekleştirilecek.

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