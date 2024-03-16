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Spor

Rodrigo Becao geri dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao, Trabzonspor derbisinde sahadaki yerini alacak.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 14:41 - Güncelleme:
Rodrigo Becao geri dönüyor
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Trabzonspor deplasmanında takıma dönecek.

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında takımından uzun süre ayrı kalan tecrübeli savunmacı, Hatayspor karşılaşmasıyla yeniden formasına kavuşmuştu.

Söz konusu müsabakada yeniden sakatlanan Becao, Avrupa'da Union Saint-Gilloise maçları ile ligde Pendikspor mücadelesini kaçırmıştı.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Becao'nun, Trabzonspor maçında 21 kişilik kadroda yer bulması bekleniyor.

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Leonardo Bonucci de İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.

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