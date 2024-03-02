Rodrigo Becao'dan 'sakatlık' açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, 2-0 kazanılan Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kulüp televizyonuna konuşan Becao, "Zor bir dönemden geçtim ve zor bir sakatlık sakatlık atlattım ama herkesin desteğini çok iyi hissettim. Oyundan çıkma sebebim sakatlık değil, yorulduğum için çıkmak istedim. Biraz da önlem almak istedim. Uzun zamandır oynamıyordum ve yorgun hissettiğimde risk almama kararı almıştık doktorumuzla." ifadelerini kullandı.

Tam 124 gün sonra Hatayspor maçı ile geri dönen Becao, 82 dakika sahada kalmıştı.