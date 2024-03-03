Rodrigo Becao'ya İtalyan talip!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Osayi Samuel ve Cengiz Ünder kaydetti. Fenerbahçe bu sonucun ardından zirveye yerleşti.

Fenerbahçe gelecek hafta ise Kadıköy'de Pendikspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ise bu maçta cezası nedeniyle oynayamayacak.

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra etkili bir performans sergileyen Rodrigo Becao, İsmail Kartal'ın da ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

Sambacı için son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın talip olduğu öğrenildi. Floransa ekibinin, daha önce Çizme'de Udinese formasını da terleten futbolcu için sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü gelen haberler arasında.