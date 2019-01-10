Rodrigues'in yerine Haraslin

GALATASARAY takımdan ayrılan oyuncuların boşluğunu doldurma çalışmalarına hız verdi. Önce kulüp bulması istenen Serdar Aziz’in yerine savunmaya Marcao takviyesini yapan Sarı-Kırmızılılar’ın Al İttihad’a sattığı Garry Rodrigues’in alternatifini de Polonya’da bulduğu ortaya çıktı. Polonya basını, Galatasaray’ın Lechia Gdansk’ta forma giyen 22 yaşındaki Slovak sol kanat oyuncusu Lukas Haraslin için düğmeye bastığını duyurdu. Aslan’ın 2015 yılından beri Polonya ekibinde forma giyen genç kanat oyuncusu için Lechia Gdansk’la 750 bin euro gibi bir rakama anlaşmaya yakın olduğu kaydedidi. 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan Lukas Haraslin, Polonya liginde bu sezonun ilk yarısında takımı ile çıktığı 23 resmi karşılaşmada 4 gole imza atarken, 8 de asistlik katkı sağladı.