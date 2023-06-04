İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2023 Pazartesi / 17 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,1485
  • EURO
    22,6942
  • ALTIN
    1318.91
  • BIST100
    5236.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Roland Garros'ta ilginç diskalifiye

Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Tenis Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Miyu Kato ile Aldila Sutjiadi, oyun durduğu sırada Kato'nun vurduğu topun, toplayıcı çocuğa isabet etmesi sonucu diskalifiye edildi.

4 Haziran 2023 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Roland Garros'ta ilginç diskalifiye
ABONE OL

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki çift kadınlar, 3. tur maçında ilginç bir olay yaşandı.

Marie Bouzkova ile Sara Sorribes Tormo'ya karşı ilk seti 7-6 kaybeden Kato-Sutjiadi ikilisi, 2. sette 3-1 öne geçti. Kato, skorun 30-30'a geldiği 5. oyundaki puanın ardından elindeki topu raketiyle karşı sahaya attı.

Top, kortta görevli çocuklardan birine çarptı. Kato, pozisyonun devamında çocuğun yanına giderek özür diledi.

Rakip çift, olay sonrası Kato'yu uyaran sandalye hakeminin yanına giderek çocuğun ağladığını söyledi. Maç durduğu sırada vurduğu top kazara da olsa başkasına zarar verdiği için Kato ve takım arkadaşı diskalifiye edildi.

Sutjiadi, hükmen mağlup olmalarının ardından göz yaşlarını tutamayan Kato'yu teselli etmeye çalıştı.

  • Marie Bouzkova
  • Sorribes Tormo
  • Tenis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.