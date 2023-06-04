Roland Garros'ta ilginç diskalifiye

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki çift kadınlar, 3. tur maçında ilginç bir olay yaşandı.

Marie Bouzkova ile Sara Sorribes Tormo'ya karşı ilk seti 7-6 kaybeden Kato-Sutjiadi ikilisi, 2. sette 3-1 öne geçti. Kato, skorun 30-30'a geldiği 5. oyundaki puanın ardından elindeki topu raketiyle karşı sahaya attı.

Top, kortta görevli çocuklardan birine çarptı. Kato, pozisyonun devamında çocuğun yanına giderek özür diledi.

Rakip çift, olay sonrası Kato'yu uyaran sandalye hakeminin yanına giderek çocuğun ağladığını söyledi. Maç durduğu sırada vurduğu top kazara da olsa başkasına zarar verdiği için Kato ve takım arkadaşı diskalifiye edildi.

Sutjiadi, hükmen mağlup olmalarının ardından göz yaşlarını tutamayan Kato'yu teselli etmeye çalıştı.