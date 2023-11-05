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Spor

Roma 90'dan sonra geri döndü!

Roma, İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde Lecce'yi konuk etti. Başkent ekibi geriye düştüğü karşılaşmada 90+1 ve 90+4'te bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

5 Kasım 2023 Pazar 23:36 - Güncelleme:
Roma 90'dan sonra geri döndü!
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İtalya Serie A 11. hafta maçında Roma ile Lecce karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Roma, uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Pontus Almqvist ile öne geçen Lecce, maçın son dakikalarına kadar üstünlüğünü sürdürdü. Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Sardar Azmoun'un golüyle skoru dengeleyen Roma, 90+4'te Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti. ve galibiyeti aldı.

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 17'ye yükseltirken, Lecce 13 puanda kaldı.

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