Roma 90'dan sonra geri döndü!

İtalya Serie A 11. hafta maçında Roma ile Lecce karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Roma, uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Pontus Almqvist ile öne geçen Lecce, maçın son dakikalarına kadar üstünlüğünü sürdürdü. Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Sardar Azmoun'un golüyle skoru dengeleyen Roma, 90+4'te Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti. ve galibiyeti aldı.

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 17'ye yükseltirken, Lecce 13 puanda kaldı.