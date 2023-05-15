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Spor

Carlos Alcaraz, Roma Açık Tenis Turnuvası'na erken veda eden isim oldu!

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, Macar rakibi Fabian Marozsan'a 2-0'lık skorla yenilerek elendi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 23:11 - Güncelleme:
Carlos Alcaraz, Roma Açık Tenis Turnuvası'na erken veda eden isim oldu!
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, Macar rakibi Fabian Marozsan'a 2-0 yenilerek elendi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde 3. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Turnuvada günün sürprizi, bu yıl Barcelona ve Madrid Açık'ı kazanarak Roma'ya gelen İspanyol raket Alcaraz'ın elenmesiyle yaşandı.

Merkez Kort'ta elemelerden gelen dünya sıralamasının 135 numarası Macar Fabian Marozsan ile karşılaşan Alcaraz, 1 saat 40 dakikalık mücadelenin ilk setini 6-3 kaybetti.

Çekişmeli geçen ikinci set 6-6'lık eşitlikle tie-break setine uzarken Marozsan, Alcaraz karşısında tie-breakte 7-4'lük skorla üstünlük kurdu ve böylece seti 7-6(4) ve maçı da 2-0 kazanarak, adını son 16 raket arasına yazdırdı.

20 yaşındaki Alcaraz'ın, Barcelona ve Madrid'deki başarılarının ardından toprak kort sezonunda Fransa Açık öncesi son önemli provalardan olan Roma'ya erken vedası büyük yankı yarattı.

  • Roma Açık Tenis Turnuvası
  • Carlos Alcaraz
  • Fabian Marozsan

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