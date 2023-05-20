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Spor

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda finalin adı belli oldu!

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde Kazak raket Elena Rybakina ile Ukraynalı raket Anhelina Kalinina, yarı finalde rakiplerini yenerek, finale yükseldi.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:55 - Güncelleme:
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda finalin adı belli oldu!
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde Kazak raket Elena Rybakina ile Ukraynalı Anhelina Kalinina, yarı finalde rakiplerini yenerek, finale yükseldi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvada tek kadınlar kategorisinde yarı final müsabakaları oynandı.

Yarı finalin ilk ayağında 11 numaralı seribaşı Rus Veronika Kudermetova ile 30 numaralı seribaşı Ukraynalı Anhelina Kalinina karşılaştı.

Kalinina, Kudermetova'yı 7-5, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek, Roma'da finale yükseldi. Böylece Kalinina, kariyerindeki en önemli sonuçlardan birini elde etti.

Yarı finalin diğer ayağında ise 7 numaralı seribaşı Kazak raket Elena Rybakina ile 20 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, Merkez Kort'ta kozlarını paylaştı.

Bir ara yağış nedeniyle durmak zorunda kalan maçta Rybakina, Ostapenko'yu 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, adını finale yazdırdı.

Rybakina ile Kalinina, Roma Açık'ta final mücadelesine çıkacak.

  • Elena Rybakina
  • Anhelina Kalinina
  • Roma Açık Tenis Turnuvası

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