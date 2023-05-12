Roma avantajı tek gol sağladı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Roma, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaştı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada Edoardo Bove kaydetti.
Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik maçta 90 dakika sahada kaldı.
Mourinho'nun öğrencileri, Hollanda ekibi Feyenoord'u eleyerek yarı finale çıkmıştı. Leverkusen ise Belçika ekibi Gilloise'yi saf dışı bırakmıştı.
Eşleşmenin rövanşı 18 Mayıs Perşembe günü Almanya'da oynanacak.