Roma, deplasmanda Atalanta'yı farklı yendi

18 Aralık 2021 Cumartesi 19:24 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 19:24

Serie A'da 18. hafta karşılaşmasında Atalanta, Roma'yı konuk etti.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Roma'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Zaniolo, 72. dakikada Smalling ile 1. ve 82. dakikalarda Tammy Abraham kaydetti. Atalanta'nın tek sayısı 45+1. dakikada Luis Muriel'den geldi.

Atalanta'nın 68. dakikada Duvan Zapata ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından Roma, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 31'e yükseltti. 10 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Atalanta ise 37 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta Sampdoria'yı konuk edecek. Atalanta ise Genoa deplasmanına gidecek.