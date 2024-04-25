İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4821
  • EURO
    34,9745
  • ALTIN
    2437.24
  • BIST100
    9716.77
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roma deplasmanda Udinese'yi 2 golle geçti
Spor

Roma deplasmanda Udinese'yi 2 golle geçti

Roma, İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

25 Nisan 2024 Perşembe 21:46 - Güncelleme:
Roma deplasmanda Udinese'yi 2 golle geçti
ABONE OL

10 gün önce Evan Ndicka'nın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle skor 1-1'ken yarıda kalan Serie A'nın 32. hafta mücadelesi Udinese - Roma maçı 83. dakikadan itibaren oynanmaya başladı. Roma, 90+4'te bulduğu golle maçı kazandı.

Bluenergy Stadı'nda oynanan maçta Roma'ya 90+4'te galibiyeti getiren golü İtalyan orta saha Bryan Cristante kaydetti.

15 Nisan'da oynanan ve yarıda kalan mücadelede Roma'nın diğer golünü 64. dakikada Romelu Lukaku, Udinese'nin golünü ise 23. dakikada Roberto Pereyra kaydetmişti.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 58'e yükseltirken, Udinese 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Roma deplasmanda Napoli ile karşılaşırken, Udinese deplasmanda Bologna'ya konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.