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Spor

Roma, Diego Llorente'yi kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Leeds United'da forma giyen savunma oyuncusu Diego Llorente'yi kadrosuna kattı.

31 Ocak 2023 Salı 21:43 - Güncelleme:
Roma, Diego Llorente'yi kadrosuna kattı
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Serie A'da ligin ikinci yarısında daha iddialı bir takım oluşturmak isteyen Roma, savunmasına takviye yaptı.

Mourinho'nun takımı, bonservisi Leeds'te olan 29 yaşındaki savunmacı Diego Llorente'yi 500 bin euro bedelle kiralık olarak renklerine bağladı. İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonunun 18 milyon euro olduğu ifade edilirken Llorente'nin Roma'da 14 numaralı formayı sırtına geçireceği belirtildi.

2020 yılında Real Sociedad'dan Leeds'e 20 milyon euroya transfer olan Llorente, Real Madrid altyapısından yetişmişti.

Diego Llorente, bu sezon Leeds United formasıyla şu ana kadar 13 resmi maçça çıktı ve bunlarda skora etki edemedi.

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