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Spor

Roma - Feyenoord Konferans Ligi final maçı hangi kanalda?

İtalya'nın Roma takımıyla Hollanda temsilcisi Feyenoord arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı yarın oynanacak. Peki Roma - Feyenoord Konferans Ligi final maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA24 Mayıs 2022 Salı 12:27 - Güncelleme:
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Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini bulacak.

Roma ile Feyenoord arasındaki final karşılaşması, yarın TSİ 22.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Roma - Feyenoord maçı TV 8.5 kanalından canlı yayınlanacak.

Kariyerinde 2'şer Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemeye çalışacak.

Roma, tarihindeki tek başarıyı 1955'ten itibaren Fuar Şehirler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra UEFA Kupası, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşen organizasyonda mutlu sona ulaşarak elde etti. 1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa kupalarında başarısı bulunmayan Roma, Mourinho'nun tecrübesiyle bir ilk yaşamak istiyor.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Feyenoord ise 1970 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1974 ve 2002 UEFA Avrupa Ligi'nden sonra Avrupa kupalarındaki 4. şampiyonluğu hedefliyor.

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