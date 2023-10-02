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Spor

Roma iki maç aradan sonra kazandı

Serie A'nın 7. haftasında Roma, sahasında Frosinone'yi 2-0 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini aldı.

2 Ekim 2023 Pazartesi 00:03 - Güncelleme:
Roma iki maç aradan sonra kazandı
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Serie A'nın 7. haftasında Roma, sahasında Frosinone'yi ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak iki maç aradan sonra galibiyete uzandı.

Maçın 22. dakikasında Dybala'nın asistiyle Lukaku topu ağlara gönderirken ilk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda da rakibine göz açtırmayan Mourinho'nun öğrencileri, 83'te yine Dybala'nın asisti bu kez Pellegrini'nin golüyle skoru 2-0 yaparak üç puanı kaptı.

Roma'da Milli oyuncumuz Zeki Çelik maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Roma iki maç aradan sonra galibiyete uzanarak puanını 8'e çıkardı. Frosinone ise 9 puanda kaldı.

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