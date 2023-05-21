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Spor

Roma, milli yıldız Salih Özcan'ın peşinde

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Salih Özcan, gösterdiği performans ile diğer Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. 25 yaşındaki başarılı oyuncunun son olarak İtalyan ekibi Roma'nın gündemine geldiği belirtildi.

21 Mayıs 2023 Pazar 12:38 - Güncelleme:
Roma, milli yıldız Salih Özcan'ın peşinde
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Serie A ekibi Roma, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı gündeme aldı.

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Roma yeni sezon planlamalarını sürdürüyor. İtalyan devi son olarak Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'ı gündemine aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Roma'nın orta sahanın merkezine transfer yapmak istediği belirtildi.

İtalyan devinin orta saha transferi için Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ve Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia için girişimde bulunulacağı ifade edildi.

Roma kulübünün Salih Özcan için Dortmund'a 35 milyon Euro teklif vereceği öne sürüldü.

Alman ekibinin Salih Özcan için gelecek teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı.

MİLLİ OYUNCUNUN BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Borussia Dortmund ile bu sezon 35 maça çıkan milli oyuncu 2 gol kaydederken asist yapma başarısı gösteremedi.

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