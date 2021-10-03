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Spor

Roma Pellegrini ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, takım kaptanı Lorenzo Pellegrini ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Pellegrini, 2026'ya kadar Roma forması giymeye devam edecek.

3 Ekim 2021 Pazar 00:00 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 00:01
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, takım kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Pellegrini'nin sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Roma Sportif Genel Menajeri Tiago Pinto, kulüpte çalışmaya başladığı ilk günden beri Pellegrini ile sözleşme yenilemeyi istediğini ve sonunda bu imzayı atabildiklerini diye getirdi.

Pellegrini de yaptığı açıklamada, "Bu heyecanı açıklamak imkansız. Her zaman istediğim bir şeydi. Şimdi şehrimin takımına bağlanma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

Roma'nın altyapısından yetişen Pellegrini, bu yıl takım kaptanlığını da üstlenmişti.

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