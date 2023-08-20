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Spor

Roma, sezona kayıpla başladı

Serie A'nın 1. haftasında Roma ile Salernitana karşı karşıya geldi. Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

20 Ağustos 2023 Pazar 21:39 - Güncelleme:
Roma, sezona kayıpla başladı
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Roma, Serie A'nın ilk haftasında Salernitana'yla 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 1. haftasında Roma ile Salernitana karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi

Roma, 17. dakikada Andrea Belotti'nin golüyle öne geçti. Salernitana, 36. dakikada Andrea Candreva'nın golüyle skoru eşitledi.

Candreva, 49. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Roma, Belotti'nin 82. dakikadaki golüyle puana ortak oldu.

Bu sonucun ardından her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.

Roma gelecek hafta Hellas Verona deplasmanına gidecek. Salernitana ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

  • olimpico stadyumu
  • 2-2 sonuç
  • roma

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