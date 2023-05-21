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Spor

Roma Tenis Turnuvası tek erkeklerde finalin adı: Rune-Medmedev

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Holger Rune ile Daniil Medvedev, yarı finaldeki rakiplerini eleyerek final karşılaşmasına çıkmayı başardı.

21 Mayıs 2023 Pazar 09:33 - Güncelleme:
Roma Tenis Turnuvası tek erkeklerde finalin adı: Rune-Medmedev
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde Holger Rune ile Daniil Medvedev, yarı finaldeki rakiplerini eleyerek finale yükseldi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvada tek erkekler kategorisinde yarı final müsabakaları oynandı.

Günün ilk yarı final maçında, 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune ile 4 numaralı seribaşı Casper Ruud kozlarını paylaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan ve toplamda 2 saat 43 dakika süren müsabakada Casper Ruud, tie-breake giden ilk seti 7-6 alırken, ikinci seti ise Rune 6-4 kazandı ve setlerde durum 1-1'e geldi.

Rune, final setini 6-2 alarak maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Yarı finalin diğer ayağında, 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile Roma'da geçen yıl final oynayan 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Mücadelede ilk sette durum 4-4 iken bastıran yağış sebebiyle yaklaşık 4 saat ara verilen müsabaka, akşam saatlerinde tamamlanabildi.

Medvedev, Tsitsipas'ı 7-5'lik iki set sonucunda 2-0 yendi ve kariyerinde ilk kez 1000 puanlı ATP Masters turnuvasında finale yükseldi.

Roma Açık tek erkekler finalinde Rune ile Medvedev, pazar günü karşılaşacak.

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