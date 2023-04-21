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Spor

Roma yarı final biletini uzatmalarda aldı

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında uzatmalara giden maçta Feyenoord'u 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

21 Nisan 2023 Cuma 00:51 - Güncelleme:
Roma yarı final biletini uzatmalarda aldı
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Roma ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Roma uzatmalarda 4-1 kazandı ve toplamda 4-2'lik skora ulaşarak yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken Roma, 60. dakikada Leonardo Spinazzola'nın attığı golle öne geçti. Feyenoord'a eşitliği getiren golü 80'de Igor Paixao kaydetti. 89'da sahneye çıkan Dybala takımını öne geçirerek maçı uzatmalara taşıdı. 101'de El Shaarawy skoru 3-1 yaptı, 109'da Pellegrini'nin golü ise maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.

Feyenoord'da Orkun Kökçü, 120 dakika sahada kaldı. Roma'da Zeki Çelik, 78'de oyuna dahil oldu.

UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yükselen Roma böylelikle Saint-Gilloise'yi eleyen Bayer Leverkusen'le eşleşti.

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