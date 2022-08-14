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Spor

Roma yeni sezonu galibiyetle açtı

Roma, İtalya Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Salernitana'yı Cristante'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

14 Ağustos 2022 Pazar 23:42 - Güncelleme:
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Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde Roma, deplasmanda Salernitana'ya konuk oldu.

Stadio Arechi'de oynanan karşılaşmayı Roma 1-0 kazanarak İtalya Serie A'da yeni sezona 3 puanla başlamayı başardı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Cristante'nin golüyle öne geçen Roma, rakibine olan üstünlüğünü maç boyunca korurken farkı açma şanslarını değerlendiremedi ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede Milli futbolcumuz Zeki Çelik, maçı yedek kulübesinde tamamlarken Roma'nın yeni transferleri Dybala ve Wijnaldum ilk kez sahaya çıktı.

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