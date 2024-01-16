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Spor

Roma'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, başarılı teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

16 Ocak 2024 Salı 11:45 - Güncelleme:
Roma'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
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AS Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Roma kulübünden yapılan açıklamada, "Mourinho ve teknik ekibinin derhal geçerli olmak üzere kulüpten ayrılacak." ifadeleri kullandı.

İtalyan kulübünün sahibi Dan Friedkin, "Jose'ye Roma'ya gelişinden bu yana gösterdiği tutku ve bağlılık için teşekkür ediyoruz. Ancak, kulübün menfaatleri açısından acil bir değişimin gerekli olduğuna inanıyoruz. Jose ve ekibine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

AVRUPA'DA KUPA KAZANDIRDI

Roma'ya 2022'de ilk UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıran ve geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finaline ulaştıran Jose Mourinho, 2021 yılından bu yana çalıştığı sarı kırmızılı kulüpte 138 maça çıktı ve 1.70 puan ortalaması yakaladı.

Portekizli teknik adam ile Roma, bu sezon 20 lig maçında 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak 9. sırada yer aldı.

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